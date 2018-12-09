الرياض.. بدء توافد المشاركين بالقمة الخليجية الـ 39

الرياض/ الخليج 365

بدأ توافد المسؤولين المشاركين في القمة الخليجية الـ 39 التي تلتئم اليوم بالرياض، لمدة يوم واحد، برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وسط غياب مؤكد لـ 3 زعماء هم أمير قطر وسلطان عمان، ورئيس الإمارات.

ووصل فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء العماني، نائبا عن السلطان قابوس بن سعيد، على رأس وفد مسقط للمشاركة بالقمة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وأوضح المصدر ذاته، أن العاهل السعودي كان في استقبال المسؤول العماني.

وبثت فضائية العربية السعودية، لقطات لوصول محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رئيس وفد بلاده بالقمة، وكان في استقباله العاهل السعودي أيضا.

وأمس السبت، كشف مصدر قطري مسؤول لمراسل الخليج 365 بقطر، أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد لن يشارك بالقمة الخليجية الـ39، مشيرا أن تمثيل البلاد سيكون على مستوى "وزير دولة"، دون تفاصيل أخرى.

فيما يشارك عاهل البحرين، حمد بن عيسي، وأمير الكويت، صباح الأحمد، في القمة، بينما يترأس وفد مسقط نائب رئيس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد، ومحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، بحسب إفادات رسمية للدول الأربع.

وتأتي قمة الرياض وسط أزمة خليجية مستمرة منذ منتصف 2017 عقب قطع السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، منذ يونيو/حزيران 2017، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية".

وتتهم الدول الأربع قطر بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى "فرض الوصاية على القرار الوطني القطري".

