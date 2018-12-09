السعودية تعلن الاتصال بقمريها الصناعيين بعد إطلاقهما من الصين

الرياض/ الخليج 365-
أعلنت السعودية، الأحد، نجاح الاتصال بقمريها الصناعيين، "سعودي سات 5أ" و "سعودي سات 5ب"، ووصولهما فوق سماء المملكة داخل مدارهما المنخفض حول الأرض، عقب الانطلاق يوم الجمعة من الصين.
وكانت السعودية، أطلقت قمرين صناعيين إلى الفضاء على متن صاروخ من قاعدة جيوغوان بالصين، بهدف تزويد الجهات الحكومية بالصور الفضائية عالية الدقة لاستخدامها في شتى مجالات التنمية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية آنذاك.
وفق المصدر ذاته، أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (رسمية) اليوم، عن "رصد القمرين الصناعيين السعوديين، مع أول مرور لهما فوق سماء المملكة داخل مدارهما المنخفض حول الأرض، وتم الاتصال بهما بنجاح".
وأكدت المدينة أنه "من خلال البيانات الأولية يتضح أن القمرين بدأ في مرحلة الاستقرار والدخول في طريقة التحكم المخطط لهما".
وسيتم إدارة وتشغيل هذين القمرين من محطة تحكم متطورة تقع في مقر مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض.
وأنشئت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عام 1977، وسبق أن أطلقت 13 قمراً صناعياً سعودياً ما بين عامي 2000 و2017.
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