الخليج - واس اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي الأحد، فلسطينيين من محافظة القدس المحتلة. وذكرت مصادر فلسطينية في القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين بينهم طفل من سكان بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وحولتهما إلى مركز توقيف وتحقيق في المدينة المقدسة.

شكرا لقرائتكم خبر عن #قوات_الاحتلال تعتقل فلسطينيين من بينهما طفل مقدسي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الخليج وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الخليج ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .