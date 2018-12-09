"لينوفو" تطرح هاتف "المفاجأة الثلاثية" في الأسواق 18 ديسمبر

كشفت شركة "لينوفو" الصينية الرائدة في مجال تصنيع الأجهزة الذكية عن طرح هاتفها، الذي يطلق عليه هاتف "المفاجأة الثلاثية" الذكية، في الأسواق 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وبحسب موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص يتميز "لينوفو زد 5 إس" بأنه سيكون أول هاتف تطلقه الشركة مدعوم بـ"3 كاميرات" خلفية دفعة واحدة، والمزودة بخواص تقنية ذكية فائقة الجودة.

ويأتي شكل كاميرات هاتف "لينوفو زد 5 إس" الـ3 على هيئة كاميراتين بجانب بعضهما بعضا، وكاميرا ثالثة بجوارهما، وأسفل منها يوجد مستشعر بصمة الأصبع.

ويضم الهاتف كاميرا أمامية واحدة تقع في منتصف الواجهة الأمامية بزاوية تصوير عالية مثالية في التقاط صور السيلفي، ويتميز بشاشة لمسية بقياس 6.39 بوصة، وبمعالج ثماني النواة من إنتاج شركة "كوالكوم" الأمريكية.

ومن المقرر أن تدعم لينوفو هاتفها الأحدث ببطارية بسعة 3210 ميللي أمبير في الساعة، وسيعمل كذلك بنظام تشغيل "أندرويد باي"، مع واجهة تشغيل "زد يو آي".