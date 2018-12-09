شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الأحد، 8 فلسطينيين من محافظات بيت لحم ونابلس والقدس.

وذكر نادى الأسير الفلسطينى - فى بيان - أن الاحتلال اعتقل 4 مواطنين من محافظة نابلس، واثنين من بيت لحم، وطفلا وشابا من القدس من سكان بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وحولتهما إلى مركز توقيف وتحقيق فى المدينة المقدسة

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