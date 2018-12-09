قبل بدء القمة... السعودية تنفذ إجراء بشأن علم قطر والإمارات تستثني الدوحة

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، "تويتر": "نتطلع إلى قمة خليجية ناجحة برئاسة خادم الحرمين الشريفين في الرياض اليوم، قمة تعزز مسيرة مجلس التعاون ومكتسباته، ونشكر الشقيقة الكويت على جهودها ونثمن دورها، كما نرحب بالرئاسة العمانية للمجلس في عامه المقبل". ويلاحظ هنا قرقاش استثنى قطر من توجيه الشكر.

​وفي الوقت الذي لا تزال فيه الأزمة الخليجية بين قطر من جهة وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى، ذهب مغردون إلى تمني "عودة وحدة الصف والكلمة في البيت الخليجي".

​اصبحنا هذا اليوم. والرياض تتزين شوارعها بأعلام دول الخليج استعدادا للقمة الخليجية ، بما فيها علم قطر. هذه المرة.بيت واحد ، مهما اختلفو مصيرهم واحد ، و ان شاء الله يرجعون على كلمة واحدة وقلب واحد.سعيد جدا برؤية العلم القطري يرفرف في شوارع الرياض جنباإلى جنب مع أعلام دول الخليج pic.twitter.com/tDT5TmLtSU

​علم قطر بين أخوانه جمّل شوارع الرياض

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