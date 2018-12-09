فيديو| داخلية فرنسا: هكذا سيطرنا على «السترات الصفراء»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي بعد احتجاجات وصفت بالأعنف شهدتها العاصمة الفرنسية باريس في الساعات الأخيرة، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية سيطرتها على التظاهرات التي ضربت "عاصمة النور" قبل 3 أسابيع.

وقبل ساعات، أعلن وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستنير، أن السلطات أحكمت السيطرة على احتجاجات "السترات الصفراء" التي عمت البلاد أمس السبت.

وذكر كاستنير، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء إدوارد فيليب مساء الأحد، أن 118 متظاهرا أصيبوا خلال الاحتجاجات إضافة إلى 17 من عناصر الأمن، فيما بلغ عدد الموقوفين 1350 شخصا.

وشدد كاستنير على أن عدد الموقوفين "مرتفع جدا بالنسبة لفرنسا"، مشيرا إلى أن مستوى العنف في البلاد لا يزال عند درجة غير مقبولة.

احتجاجات "السبت الأسود"

وأضاف وزير الداخلية الفرنسي أن قرابة 125 ألف شخص شاركوا اليوم السبت في احتجاجات "السترات الصفراء" في مختلف مدن البلاد، 10 آلاف منهم في باريس.

كما أكدت السلطات الفرنسية أن قوات الأمن تصدت لمخربين تسللوا بين المحتجين، مشيرا إلى أن الحوار مع زعماء حراك “السترات الصفراء” لا يزال مستمرا.

وكانت شرطة مكافحة الشغب الفرنسية عززت وجودها في منطقة الشانزلزيه بباريس، حيث نشرت المدرعات لمواجهة "السترات الصفراء" وأطلقت خراطيم المياه والقنابل الصوتية والغازية لتفريق المحتجين.

مواجهات عنيفة

في المقابل، ألقى المحتجون الحجارة على أفراد الأمن وحاولوا إقامة حواجز في الشوارع وكسروا واجهات زجاجية لمبان ومحال تجارية ومطاعم وأشعلوا النيران في سيارات وأشجار في المنطقة.

وهزت فرنسا أعمال عنف وقعت نهاية الأسبوع الماضي وشهدت إحراق مئات السيارات وتخريب قوس النصر وزجت بحكومة ماكرون في أسوأ أزمة تواجهها حتى الآن.

وتدخل الاحتجاجات في فرنسا أسبوعها الرابع إثر اندلاعها على خلفية فرض ضرائب جديدة على أسعار الوقود ما دفع الحكومة الفرنسية لتجميد القرارات التقشفية ودعوة المحتجين لحوار مجتمعي وهو ما لم يستجب له المتظاهرون المعروفون بحركة السترات الصفراء"؛ واعتبر محللون الاحتجاجات هي الأعنف في تاريخ فرنسا منذ الثورة الطلابية عام 1968.

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