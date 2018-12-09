ألمانيا تخصص 3 مليارات يورو لأبحاث الذكاء الاصطناعي

خصصت الحكومة الألمانية نحو 3 مليارات يورو لعمليات الأبحاث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، في محاولة لتضييق الفجوة بينها والولايات المتحدة وآسيا في الابتكارات التي تقودها البرمجيات.

ويعد هذا المبلغ الكبير الذي سيجري إنفاقه حتى 2025، والمنصوص عليه في وثيقة تحمل اسم "ذكاء اصطناعي مصنوع في ألمانيا"، مقياسا لحجم القلق الذي تشعر به برلين إزاء التحديات التي تشكلها التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي للصناعات التقليدية الألمانية التي تركز على التصدير.

وتشدد الوثيقة كذلك على أوجه ”السياسة الاجتماعية والخاصة بالعمل“ للذكاء الاصطناعي، إذ تعكس قلقا في ألمانيا من الطريقة التي قد يخل بها التغير التكنولوجي الجامح بالنماذج الاجتماعية القائمة.

وجاء في الوثيقة: ”نريد الترويج لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأعمال، لكن تلك التكنولوجيا يجب أن تندرج في إطار يحمي القيم الاجتماعية الأساسية والحقوق الفردية“.