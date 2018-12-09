بالفيديو.. طفلة تقتل ابن عمها بالخطأ أثناء شجاره مع شقيقها

وقعت حادثة مأساوية في مصر؛ حينما تشاجر طفلان يبلغان من العمر 4 سنوات على أغطية زجاجات المياه الغازية ” الكازوز ” ليضربا بعضهما البعض.

واستعان أحد الأطفال بشقيقته البالغة من العمر 14 عامًا ويعمل والدها جزارًا؛ فخرجت لمحاولة تفرقتهما فاستخدمت سكينًا تهدد به ابن عمها الصغير إلا أنها نفذت منها إلى قلبه وتوفي في الحال.

وتواصلت سيدة مع الإعلامي المصري طارق علام عبر نامج ” هو ده ” على قناة ” المحور ” المصرية؛ قائلةً أن الطفلة قام أهلها بتهريبها وأسرة القتيل تطلب الثأر منهم ومن أهالي الفتاة نظرًا لأنهم أبناء عمومة مطالبة الإعلامي بالتدخل بالصلح في القضية ومخاطبة أهل الطفل القتيل للعفو عن أبناء أخيهم.



