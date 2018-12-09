مكتب النقل يصدر تعميماً بالتعرفة الجديدة لجميع فرزات ساحل حضرموت

بناءاً على توجيهات محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بشأن تعديل أجور نقل الركاب بعد توجيهاته لشركة النفط بتخفيض تعرفة مادتي البترول والديزل ولما من شأنه التخفيف عن كاهل المواطنين جراء ارتفاع تعرفة نقل الركاب السابقة . أصدر مكتب وزارة النقل بساحل حضرموت تعميماً بالأسعار الجديدة لتعرفة أجرة نقل الركاب في جميع فرزات ساحل حضرموت . وألزم التعميم الجهات المعنية والسلطات المحلية في المديريات واللجان النقابية للنقل والأجرة العاملة في جميع الخطوط والفرزات اعتمادها والالتزام بها وتعميمها على جميع سائقي الفرزات . وتحصل 'الخليج 365 ' على نسخة من كشوفات التسعيرة الجديدة المعتمدة لأجرة نقل الركاب في جميع فرزات ساحل حضرموت، نرفقها لكم متابعينا.

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