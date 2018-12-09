دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

إن كنتم تتذكرون ففي أغسطس الماضي تم رصد تحديث تجريبي لتطبيق الاتصالات Phone من قوقل، حيث تم اعتماد تصميم جديد لواجهة المفضلة، استغرق الأمر نحو أربع شهور ليتم الدفع بهذا التحديث لجميع المستخدمين، حيث في تحديث جديد للتطبيق أصبح هذا التصميم متاح لجميع المستخدمين حول العالم، مع الإشارة أن التحديث من جهة الخادم.

عمومًا فيما يخص التغّيرات الرئيسية فسوف تلاحظ ثلاث أعمدة جديدة في كل عمود أيقونة دائرية تحمل جهة الاتصال المفضلة والتي يكثُر الاتصال عليها وإرسال الرسائل النصية القصيرة إليها، كذلك ستظهر شاشة منبثقة زرقاء اللون لأولئك الذين يرون هذه الواجهة لأوّل مرة، من شأنها تشرح لهم كيف يمكن أن يسمح الضغط المُطوّل بالتبديل بين المكالمة والرسائل.

وعند تفعيل الوضع المُظلم في التطبيق، سيكشف التمرير السريع عبر المفضلة قائمة الأرقام التي يتم الاتصال بها بشكل متكرر، أخيرًا وكما أشرنا سابقًا هذا التحديث يستند إلى الخادم، بالتالي ستظهر هذه الواجهة الجديدة لجميع المستخدمين خلال الأيام أو الاسابيع القليلة القادمة.

التدوينة قوقل تُعيد تصميم واجهة المفضلة لتطبيقها Phone ظهرت أولاً على عالم التقنية.