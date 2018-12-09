دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تطبيق مدير الملفات Files by Google يُضيف الدعم لـ USB OTG

قبل نحو شهر من الآن، أتاحت قوقل تحديثًا جديدًا لتطبيق مدير الملفات خاصتها، وفيه تم إعادة تسمية التطبيق من Files Go إلى Files by Google، فضلًا عن واجهة مستخدم جديدة، اليوم وفي تحديث آخر للتطبيق، وعلى الرغم من أنه ليس بكبير ولكن قد يكون مهمًا للكثيرين حيث بات يدعم التطبيق USB OTG.

بالتالي مع هذا الدعم سيتمكّن المستخدم من الدخول إلى جهاز وحدة تخزين USB خارجي ونقل الملفات، بالإضافة إلى ذلك أصبح يدعم التطبيق إمكانية عرض بنية المجلدات بالكامل على الهاتف أو أي جهاز متصل، مع وجود إصلاحات شاملة على أداء واستجابة التطبيق ككل.

أخيرًا تحديث Files by Google متاح حاليًا على صفحته من على متجر قوقل بلاي، وفي حالة عدم وصوله لك فقم بتحميله عبر ملف الـ APK الخاص به من هنا.

التدوينة تطبيق مدير الملفات Files by Google يُضيف الدعم لـ USB OTG ظهرت أولاً على عالم التقنية.