شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على الصيادين ورعاة الأغنام فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم الأحد، نيران رشاشاتها صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين غرب مدينتى رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية ان الزوارق الحربية أطلقت النار على الصيادين داخل المنطقة المسموح الصيد فيها.

وفى سياق متصل، فتحت المواقع العسكرية الاسرائيلية نيران أسلحتها تجاه رعاة الاغنام قرب موقع "كوسوفيم" العسكرى شرق بلدة القرارة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة دون الاعلان عن وقوع إصابات فى الحادثين.

ورغم خروج إسرائيل من قطاع غزة منذ عام 2005 إلا أن جيش الاحتلال يتوغل داخل القطاع فى الأطراف الشمالية والشرقية بشكل شبه يومى بجرافاته ويطلق النار على المزارعين فى حقولهم وعلى الصيادين فى بحر غزة ، كما يحاصر القطاع بشكل كامل برا وبحرا وجوا ويقوم بعمليات عسكرية داخل القطاع من حين لآخر.

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