مع استمرار المفاوضات في السويد.. تصعيد للتحالف السعودي الإماراتي في الحديدة وسقوط شهداء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفادت الميادين في اليمن بارتفاع حصيلة ضحايا القصف المدفعي لقوات التحالف السعودي الإماراتي على دوار الربصة في مدينة الحديدة غرب اليمن إلى 6 شهداء بينهم طفل و12جريحاً، وفق وزارة الصحة اليمنية في صنعاء.

بالتزامن، يتواصل القصف الصاروخي والمدفعي الكثيف للقوات المتعددة للتحالف على الأحياء السكنية والممتلكات الخاصة والعامة في مدينة الحديدة. وأشارت المصادر العسكرية إلى سقوط أكثر من 200 قذيفة مدفعية على قرى وأحياء متفرقة جنوب وشرق الحديدةن بالتزامن مع قصف جوي بسلسلة من الغارات شنّتها مقاتلات التحالف على عدة مناطق، بينها الجبانة وشمال كيلو 16والبوابة الجنوبية للمطار.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قال إن طائرات التحالف شنّت أمس السبت 25 غارة جوية توزعت على مناطق باقم وشدا وكتاف والملاحيظ بصعدة، وأخرى على نهم شمال شرق صنعاء ومناطق الساحل الغربي في الحديدة.

هذا وتتواصل المواجهات في نهم شمال شرق صنعاء، مع استمرار هجمات قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي والتحالف ومحاولتهم التقدم هناك لليوم الرابع، حيث أحبط الجيش اليمني واللجان الشعبية عدة محاولات تسلل متفرقة على مواقعهم في القرن والسلطاء والضبوعة وأخرى قريبة.

واشارت القناة وفق معلومات إلى دفع قوات التحالف بتعزيزات بشرية من مأرب الى جبهة نهم، وهو ما أكده ناطق الجيش متهماً قوات التحالف بالتخطيط لتنفيذ مخططات جديدة للتصعيد واستغلال المشاورات لتحقيق أي تقدم على الأرض.

وفي تعز حاولت غناصر من قوات هادي والتحالف التسلل باتجاه جبل السن الذي تتمركز فيه قوات الجيش واللجان في الكدحة وقرية الكدمة في مقبنة جنوب المحافظة كما هاجمت مواقع الجيش واللجان في ذابة بماوية.

وفي الضالع جنوباً تراجعت حدة الاشتباكات العنيفة، في حين واصلت قوات التحالف محاولاتها الفاشلة بالتسلل إلى مواقع عسكرية في جبل ثعيل بدمت.

وعلى الحدود صدّ الجيش اليمني واللجان هجوماً واسعاً لقوات التحالف بإسناد صاروخي ومدفعي وجوي من الأباتشي، حيث نفذ الهجوم من أربعة محاور واستهدف التقدم باتجاه جبال الشبكة والصوح والمخروق والشرفة.

قوات الجيش واللجان أحبطت أيضاً هجمات مماثلة للتحالف على جبل قيس برازح وشرق جبل الدود قبالة جيزان وثالث على موقعي المحجر وأن حديدة في باقم صعدة.

كما شنت قوات التحالف 3 هجمات متتالية قبالة منفذ علب في عسير تحت غطاء جوي مكثف لمقاتلات التحالف والأباتشي.

في ذات الاثناء تتواصل مفاوضات الوفد الوطني مع وفد الرياض بالعاصمة والسويدية ستوكهولم، وتقف شروط تحالف العدوان السعودي عقبة امام المباحثات.

الميادين