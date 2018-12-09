شهاب محمد - الخرطوم - ضبط طنّ من الكوكايين في المغرب مصدره أمريكا اللاتينية

الخليج 365:

أعلنت السلطات المغربية، السبت، أنّها ضبطت طنّا من الكوكايين مهرّبة من أحد بلدان أمريكا اللاتينية، واعتقلت سبعة أشخاص؛ بشبهة ارتباطهم بشبكة تهريب تنشط بين المغرب وأمريكا اللاتينية وأوروبا.

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في بيان نشرته وكالة الأنباء المغربية، إنّ العملية “أسفرت عن حجز شاحنة مسجلة بالمغرب محمّلة بثلاثين رزمة من مخدّر الكوكايين عالي التركيز، يناهز وزنها الإجمالي حوالي طن وأربعة كيلوغرامات”.

وأوضح أنّ الشحنة المحجوزة “تمّ تهريبها بحرا من إحدى دول أمريكا اللاتينية بواسطة سفينة تجارية، قبل أن يتم تفريغها في عرض المياه الإقليمية للمملكة، لتنقل عبر باخرة للصيد نحو سواحل مدينة الجديدة (غربا)”، على أن يتم “نقلها بعد ذلك برا على متن شاحنة لنقل الخضروات”.

ولم يوضح البيان الوجهة المفترضة لهذه الشحنة، مشيرا إلى أنّ الموقوفين السبعة “يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية عبر وطنية تنشط في مجال الاتجار الدولي لمخدّر الكوكايين بين كل من المغرب وأمريكا اللاتينية وأوروبا”.

ولفت البيان إلى أنّ من بين الموقوفين “المدبّر الرئيسي لهذه العملية”.

من جهته، قال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إنّ الموقوفين جميعا يحملون الجنسية المغربية.

وأشار البيان أيضا إلى حجز زورقين مطاطيين وجهاز لتحديد المواقع العالمي “جي بي أس”، ومحرك مائي، وسيارتين رباعيتي الدفع، إحداهما موصولة بمقطورة.

وأعلنت السلطات المغربية في السنوات الأخيرة ضبط شحنات من الكوكايين في عدة عمليات، كان أبرزها ضبط شحنة قياسية من حوالي 2,5 طن خريف السنة الماضية.