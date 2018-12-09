إصابات في تفجير باحتفال للمولد النبوي بكراتشي الباكستانية

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الخليج 365:
قالت مصادر محلية باكستانية الأحد، إن 6 أشخاص أصيبوا في تفجير وقع خلال احتفال بعيد المولد النبوي، بمدينة كراتشي الباكستانية.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.
وذكرت المصادر ذاتها أن اثنين من المصابين حالتهما حرجة، لافتة إلى أن التفجير وقع أثناء احتفال نظمه حزب الحركة القومية في منطقة غولستان جوهر بكراتشي، أكبر مدن باكستان.
وأوضحت أن مهاجما على دراجة نارية ألقى متفجرات مصنوعة يدويا وسط الحشد المشارك في الاحتفال فجر اليوم، ما أسفر عن إصابة الأشخاص الستة، فيما نجا من التفجير وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال مقبول صديقي وزعيم المعارضة في برلمان إقليم السند خواجة إزهارول حسن.
المصدر عربي21
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