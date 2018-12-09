شهاب محمد - الخرطوم - الصين غاضبة من اعتقال المديرة المالية لـ"هواوي" وتحذر كندا

الخليج 365:

حذرت الصين كندا من أنها ستواجه عواقب وخيمة إذا لم تفرج على الفور عن المديرة المالية لشركة هواوي للتكنولوجيا. ووصفت القضية بأنها “شديدة القبح”.

واعتقلت السلطات في كندا المديرة المالية، وابنه مؤسس شركة هواوي، منغ وان تشو في الأول من كانون الأول/ ديسمبر بطلب من الولايات المتحدة التي تطلب تسليمها وتتهمها بالتستر على صلات شركتها بشركة أخرى حاولت بيع معدات لإيران على الرغم من العقوبات المفروضة عليها.

واستمعت محكمة كندية الجمعة إلى دفوع تقول إن منغ تواجه في حالة ترحيلها إلى الولايات المتحدة، تهما بالتآمر للاحتيال على عدة مؤسسات مالية تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 30 عاما عن كل تهمة.

ولم تتخذ المحكمة قرارا خلال تلك الجلسة بعد ما يقرب من ست ساعات من الدفوع والدفوع المضادة وتم رفع الجلسة على أن تستأنف غدا الاثنين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان مقتضب، السبت، إن لي يو تشنغ نائب وزير الخارجية استدعى السفير الكندي في بكين وسلمه “احتجاجا شديدا” وطالب بإطلاق سراح منغ.

وقال آدم أوستن المتحدث باسم وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند إنه “ليس هناك ما يمكن إضافته على ما قالته الوزيرة” الجمعة.

وقالت فريلاند للصحفيين يوم الجمعة إن العلاقة مع الصين مهمة وتلقى التقدير وإن سفير كندا في بكين أكد للصينيين أن منغ سيسمح لها بالتواصل مع قنصليتها.

وتفوقت الشركة الصينية على منافستها الأمريكية “آبل” لتصبح ثاني أكبر مصنع للجوالات الذكية في العالم من حيث الحصة السوقية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، إلا أن الشركة تطمح لأن تكون الأولى بدلا من “سامسونغ” حاليا بحلول عام 2020.

وقال المدير التنفيذي لإدارة عملاء شركة صناعة الجوالات الصينية “ريتشارد يو” لـ”سي إن بي سي”، إن “هواوي” ستصبح قريبة جدا من المركز الأول خلال العام المقبل، وربما تكون على قدم المساواة مع “سامسونغ”، وقد تمتلك الفرصة لكي تصبح الأولى بحلول عام 2020.