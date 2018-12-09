حكومة نهر النيل تكمل عملية بيع مطار عطبرة بملايين الدولارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكملت حكومة نهر النيل عملية بيع المطار الرئيسي للولاية بمدينة عطبرة وذلك بمبلغ (7) ملايين دولار لصالح مجموعة زادنا.

ودافع والي نهر النيل اللواء (م) حقوقي حاتم الوسيلة عن الخطوة، وحسب صحيفة آخر لحظة أن المطار الذي تم بيعه صغير، حيث لا يتجاوز عرضه الستمائة متر.

وكشف الوسيلة عن الاتفاق مع زادنا على إنشاء مطار يبعد عن القديم عدة كيلومترات وبمواصفات عالمية، بحيث يكون المهبط هو الأكبر على مستوى المطارات بالبلاد.

وأشار الوالي إلى أن المطار القديم تمددت حوله الخطة الإسكانية ولم يعد مناسباً مع المخطط الهيكلي لمدينة عطبرة.