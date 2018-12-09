شهاب محمد - الخرطوم - واشنطن تواصل دعم العدوان السعودي على اليمن

الخليج 365:

اعتبر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد أنه لا مكان في مستقبل اليمن لأي تهديد إيراني للسعودية والإمارات.

اانصار الله يدعون إلى تشكيل حكومة انتقالية

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تشجع الحكومة اليمنية والحوثيين على الانخراط بشكل كامل في محادثات السلام، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تعترض بشدة على وقف دعم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وتتواصل في ضواحي العاصمة السويدية ستوكهولم مشاورات السلام اليمنية برعاية أممية، ودعا كبير مفاوضي جماعة “أنصار الله” الحوثية محمد عبد السلام أمس السبت إلى تشكيل حكومة انتقالية بمشاركة “كل الأحزاب السياسية”.

وفي وقت سابق، أعلنت “أنصار الله” عن رفضها عرض الحكومة اليمنية المشروط إعادة تشغيل مطار العاصمة صنعاء الواقع تحت سيطرة الجماعة، مؤكدة أن فتح المطار يجب أن يكون وفقا للمعايير الدولية.

ويسيطر الحوثيون على المراكز السكانية الرئيسية في اليمن بما فيها العاصمة صنعاء وميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر.

المصدر: rt