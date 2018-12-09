شهاب محمد - الخرطوم - ترامب يصرخ.. "من هم الذين علينا أخذ أموالهم"؟

الخليج 365:

كشفت المندوبة الأمريكية لدىنيكي الأمم المتحدة هايلي فحوى مكالمة هاتفية تلقتها من الرئيس دونالد ترامب عقب سقوط مشروع القرار الأمريكي لإدانة حماس في الجمعية العامة مؤخرا.

وبثت قناة “Hadashot news” الإسرائيلية أمس مقطع فيديو لتصريحات هايلي خلال حفل أقيم في مقر البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة الخميس، عقب التصويت الفاشل، قالت فيه هايلي: “اتصل بي الرئيس وسألني: “نيكي ما الذي حدث؟”.

وأضافت: “بعد أن شرحت له ما صار، قال: ممن يجب أن ننزعج؟ على من تريدينني أن أصرخ، ومن هم الذين سنأخذ أموالهم؟”.

وتابعت هايلي: “لن أفشي لكم ما قلت له”.

مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية المنتهية ولايتها لدى الأمم المتحدة نيكي هيليواشنطن تفشل في إرهاب أعضاء الجمعية العامة لإدانة حماس

ورغم فشل واشنطن في تمرير القرار، حرصت هايلي على تصوير التصويت على أنه انتصار وإنجاز كبير، فقالت: “87 دولة اعتبرت أن المشكلة في حماس، لقد تغيرت النزعة وهذا يوم جديد في الأمم المتحدة”.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أسقطت الأربعاء الماضي مشروع قرار أمريكي عارضته 57 دولة، وامتنعت عن التصويت عليه 33، مما حال دون استحصال القرار على ثلثي عدد الأصوات اللازمة.

المصدر: rt