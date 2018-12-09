ترامب يصرخ في وجه من... تفاصيل أخطر مكالمة هاتفية للرئيس الأمريكي

ونشرت صحيفة "times of israel"، تقريرا حول ما بثته قناة "Hadashot news" الإسرائيلية أمس، من تصريحات هايلي خلال حفل أقيم في مقر البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة الخميس الماضي.

© AP Photo / Jacquelyn Martin مندوب السعودية في الأمم المتحدة: حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي لا يتم إلا بالوسائل السلمية

وعقب سقوط مشروع القرار الأمريكي لإدانة حماس في الجمعية العامة مؤخرا، قالت هايلي: "اتصل بي الرئيس وسألني: "نيكي ما الذي حدث؟".

وأضافت: "بعد أن شرحت له ما صار، قال: ممن يجب أن ننزعج؟ على من تريدينني أن أصرخ، ومن هم الذين سنأخذ أموالهم؟".

وتابعت هايلي: "لن أفشي لكم ما قلت له".

ورغم فشل واشنطن في تمرير القرار، حرصت هايلي على تصوير التصويت على أنه انتصار وإنجاز كبير، فقالت: "87 دولة اعتبرت أن المشكلة في حماس، لقد تغيرت النزعة وهذا يوم جديد في الأمم المتحدة".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أسقطت الأربعاء الماضي، مشروع قرار أمريكي عارضته 57 دولة، وامتنعت عن التصويت عليه 33، مما حال دون استحصال القرار على ثلثي عدد الأصوات اللازمة.