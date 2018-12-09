- 1/2
- 2/2
وتظهر الصورة القادة المؤسسين لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، في صورة تذكارية قبيل انعقاد أول قمة خليجية والتي عقدت في 11 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1981.
وتضم الصورة مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والعاهل السعودي الراحل، الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، وملك البحرين، وسلطان عمان، قابوس بن سعيد، وأمير دولة الكويت الراحل، الشيخ جابر الأحمد الصباح.
تبدأ القمة الـ39 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي أعمالها في الرياض، اليوم الأحد، في وقت تتعرض فيه الوحدة الإقليمية للخطر بسبب خلاف مرير مع قطر بينما تواجه السعودية أزمة دبلوماسية أثارها مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
© AP Photo / Alex Brandon
ومن المقرر أن تعقد القمة، ليوم واحد، بحضور قادة "المجلس الخليجي"، الذي يضم السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وعمان؛ ولا يعرف، إلى الآن، مستوى التمثيل القطري.
وكان "المجلس" تلقى صدمة كبيرة، في 5 حزيران/يونيو 2017؛ عقب إعلان السعودية والبحرين والإمارات، ومعها مصر، قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر، وفرض مقاطعة واسعة عليها.
شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السعودية تنشر صورة نادرة لقادة القمة الخليجية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .