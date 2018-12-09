واشنطن تسعى لإجراء شراكة متبادلة مع بغداد

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وقالت السفارة الامريكية في بغداد أن "أمريكا تشتري 17% من صادرات النفط العراقي"، مبينة أن "الصادرات سوف لن تقتصر على النفط فقط وأن يكون العراق ان يكون قائدا اقتصاديا إقليميا مرة أخرى". بحسب "السومرية نيوز".

وأضافت السفارة أن "غرفة التجارة الأمريكية أتت بـ 50 شركة أمريكية للسوق العراقية لإجراء شراكات وتقديم سلع متطورة"، مؤكدة أن "أمريكا تسعى إلى إجراء شراكة متبادلة مع العراق".

ويعد العراق ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية، ويضخ نحو 4.6 مليون برميل يوميا.

والجزء الأكبر من النفط العراقي يجري تصديره عبر المرافئ الجنوبية، التي تشكل أكثر من 95% من إيرادات البلد العضو في أوبك.