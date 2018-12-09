مصرع مواطنين روسيين شمال شرق القاهرة

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وتابع المصدر، "وفقا للمعلومات الأولية، فإن السيارة التي كانت تقل المواطنين الروس اصطدمت مع شاحنة على الطريق".
وتصنف منظمة الصحة العالمية مصر ضمن أسوأ 10 دول من حيث ارتفاع معدلات حوادث الطرق المؤدية للوفاة.
وبحسب تقرير المنظمة لعام 2016، بلغ عدد ضحايا الحوادث خلال عام 2016 نحو 25 ألفا و500 شخص بين قتيل ومصاب، بالإضافة إلى أكثر من 30 مليار جنيه خسائر مادية.
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