- 1/2
- 2/2
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت عن إحباط عدة محاولات والقبض على المتورطين فيها وعددهم 35 شخصا، بينهم 13 من الجنسية اليمنية و13 سعوديا و9 من الجنسية الأثيوبية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة، مبينا أنه تم إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة، حسبما نقلت وكالة "واس".
© Fotolia / Creativa
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت مؤخرا عن إحصائية تفصيلية لنتائج مهام رجال الأمن في مكافحة وتهريب وترويج المخدرات، حيث أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن الإطاحة بـ8627 متهما، تورطوا في قضايا تهريب أو استقبال أو نقل المخدرات، وضبط أكثر من 28 طن حشيش، ومبالغ مالية بحوزة المتهمين تناهز الـ49 مليون ريال، وبحسب تقرير لوزارة الداخلية استعرض نتائج تنفيذ مهام رجال الأمن في مكافحة تهريب وترويج المخدرات خلال عام 1439، فقد أسفرت المواجهات الأمنية عن مقتل 24 وإصابة 28 من المتهمين، نتيجة مقاومة رجال الأمن، كما تعرض 102 رجل أمن لإصابات مختلفة.
شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة تهريب أكثر من نصف طن حشيش في السعودية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .