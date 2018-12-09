البنك التجاري القطري يقترض 750 مليون دولار

الدوحة / الخليج 365

قال البنك التجاري القطري (خاص)، الأحد، إنه أنهى ترتيب قرض مشترك غير مضمون، لمدة ثلاث سنوات، بقيمة 750 مليون دولار.

وذكر البنك في بيان لبورصة قطر اليوم، أنه كلف "بنك أوف أمريكا ميريل لينش" وبنك "ميزوهو"، كمنسقين رئيسيين ومشتركين للقرض.

وأطلق القرض بقيمة أولية قدرها 750 مليون دولار، وحظي باهتمام السوق، واختتم الاكتتاب بفائض قيمته 975 مليون دولار، إلا أنه قرر إنهاء القرض بقيمته الأصلية البالغة 750 مليون دولار.

وحصدت عائدات القرض هامش ربح قدره 100 نقطة أساس، فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك لندن (ليبور).

وأشار البنك إلى أن قيمة القرض ستستخدم لسداد قرض سابق، ولأغراض تمويل أعمال البنك بشكل عام.