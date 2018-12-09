الشيخ محمد بن راشد يرأس وفد #الإمارات في قمة الخليج بالرياض

صحيفة الخليج الالكترونية

الخليج – محمد الطيار – مازن العمري : سيرأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفد الإمارات المشارك بالقمة التاسعة والثلاثين لقادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها الرياض اليوم، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات «وام».

وسيحل قادة دول التعاون ضيوفاً على المملكة، اليوم، حيث تنطلق الدورة الـ 39 لقمة دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، ليكملوا مسيرة العمل المشترك، وكلهم حرص على تعزيز التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وضمان الأمن والسلم والاستقرار، وتوفير الرفاهية والوظائف للمواطنين الخليجيين.

وستبحث قمة الرياض الـ 39 عددًا من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية.

ويناقش القادة أجندة متخمة بالملفات التقليدية الخاصة بالتعاون والتكامل فضلاً عن وضعها تحقيق التضامن العربي في وجه التحديات في قلب اهتماماتها، إضافة إلى الملفات الملحّة كالحرب على الإرهاب وأمن المنطقة والتحديات الاقتصادية في ضوء نزيف أسعار البترول.