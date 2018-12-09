قرقاش: نتطلع إلى قمة خليجية ناجحة تعزز مسيرة #مجلس_التعاون ومكتسباته

صحيفة الخليج الالكترونية

الخليج – محمد الطيار – مازن العمري : أعرب أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الأحد، عن تطلعه إلى نجاح القمة الخليجية المنعقدة حالياً بالرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “نتطلع إلى قمة خليجية ناجحة برئاسة خادم الحرمين الشريفين في الرياض اليوم، قمة تعزز مسيرة مجلس التعاون و مكتسباته.

وأضاف “نشكر الشقيقة الكويت على جهودها ونثمن دورها، كما نرحب بالرئاسة العمانية للمجلس في عامه المقبل”.