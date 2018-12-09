شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول سوداني: مشاورات سياسية لتشكيل مفوضية الانتخابات والان مع التفاصيل

أعلنت الحكومة السودانية بدء مشاورات اختيار رئيس وأعضاء المفوضية القومية للانتخابات، نافية أي اتجاه لتأجيلها عن الموعد المقرر في 2020.

وقال وزير الإعلام، المتحدث باسم الحكومة بشارة جمعة، أمس السبت، إن اختيار رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات سيتم بالتشاور مع الأحزاب والقوى السياسية، حسب مخرجات الحوار الوطني.

وجدد التأكيد على التزام الحكومة بإقامة انتخابات "حرة ونزيهة"، مشيرا إلى أن أكبر دليل على نزاهة الانتخابات هي المشاركة الدولية في رقابة كل أعمال ومراحل الانتخابات.

وتوقع المسؤول الحكومي الإعلان عن أسماء أعضاء المفوضية خلال الفترة المقبلة بعد التشاور مع القوى السياسية، مشيراً إلى أن الاختيار سيكون مبنيا على توافق وطني لأعضاء تكنوقراط ليست لديهم أي انتماءات حزبية.

وأجاز البرلمان السوداني في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قانونا جديدا للانتخابات ينص على تشكيل مفوضية قومية مستقلة للانتخابات، يعينها رئيس الجمهورية بالتشاور مع القوى السياسية وموافقة البرلمان.