شكرا لقرائتكم خبر عن قمة الخليج 2018.. من سيشارك بها؟ (تقرير) والان مع التفاصيل

تبدأ اليوم الأحد أعمال قمة مجلس التعاون لدول الخليج التاسعة والثلاثين في العاصمة السعودية الرياض برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتبحث الجلسات عدداً من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية، كما سينظر القادة في التقارير والتوصيات المرفوعة من قبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة.

ويبحث مجلس التعاون أيضا آخر التطورات السياسية الاقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وتأكدت مشاركة عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في هذه القمة ، بينما توفد سلطنة عمان إليها نائب رئيس الوزراء ، نيابة عن السلطان قابوس بن سعيد، ولم تأكد قطر مستوى مشاركتها في هذه القمة الخليجية حتى عشية انعقاد القمة.

ولم يصدر أي إعلان رسمي بعد من قطر بشأن مشاركتها أو الوفد الذي سيمثلها في القمة، وكانت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أفادت، الثلاثاء الماضي، بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه دعوة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي، وذلك وسط العلاقات المقطوعة بين البلدين منذ منتصف عام 2017.

ورغم عدم صدور إعلان رسمي من قطر، حتى منتصف ليل السبت- الأحد، ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، نقلا عن مصدر قطري لم تكشف هويته، أن "الشيخ تميم بن حمد لن يشارك في القمة الخليجية". وأضاف المصدر أن "تمثيل قطر سيكون على مستوى وزير دولة"، وفقا لما نقلته "الأناضول".

جاء ذلك في الوقت الذي تحدثت فيه شخصيات قطرية، بينها إعلاميون، عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، عن أن وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، هو الذي سيرأس وفد قطر في القمة الخليجية بالسعودية.

النسخة التاسعة بعد الثلاثين من القمة الخليجية ، تحتضنها الرياض للمرة الثامنة في تاريخ القمم الخليجية . وتبحث دورة هذا العام في ملفات عدة منها : تحقيق التكامل الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية ، ومستجدات الأوضاع الأمنية بالمنطقة ، بالإضافة إلى الملف الايراني ومشروع العملة الخليجية الموحدة وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.