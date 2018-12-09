شكرا لقرائتكم خبر عن 43 مليار دولار حجم التجارة بين الإمارات ودول الخليج في 2017 والان مع التفاصيل

يتزايد نمو التعاون التجاري بين الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي في مختلف القطاعات النفطية وغير النفطية عاما بعد عام وفق تقارير رسمية.

وتنطلق، الأحد، أعمال القمة الخليجية لدول مجلس التعاون الخليجي الـ39 في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة الأعضاء وسط توقعات بالخروج بقرارات سياسية واقتصادية.

وتشارك الإمارات بفاعلية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والتطبيق الشامل لبنود الاتفاقية الاقتصادية وتذليل العقبات في طريق السوق الخليجية المشتركة واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية بحلول 2025.

ووفق أرقام صادرة عن وزارة الاقتصاد الإماراتية، يبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي للإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي نحو 43 مليار دولار أمريكي خلال 2017.

وأظهرت الخارطة التجارية أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات والمملكة العربية السعودية في 2017 نحو 21.6 مليار دولار، متصدرة حجم التبادل الثنائي بين دول المجلس.

كذلك، بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وسلطنة عمان نحو 9.8 مليار دولار خلال 2017، فيما بلغ التبادل مع الكويت 7 مليارات دولار، و4.66 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع البحرين.

وبينت أرقام العام الماضي أن حجم التبادل التجاري غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة مع العالم بلغ 439.2 مليار دولار.