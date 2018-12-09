شكرا لقرائتكم خبر عن بن راشد يترأس وفد الإمارات في قمة الرياض اليوم والان مع التفاصيل

يترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفد بلاده المشارك في القمة الـ39 لقادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض اليوم الأحد. وتعد القمة المرتقبة ثامن قمة خليجية اعتيادية تستضيفها السعودية منذ نشأة المجلس، إضافة إلى قمة استثنائية استضافتها عام 2009 لبحث الأوضاع في قطاع غزة. يشار إلى أنه ومنذ أول قمة خليجية عُقدت في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال شهر مايو عام 1981، وانتهاء بآخر قمة استضافتها الكويت عام 2017، ثم القمة المرتقبة في الرياض 9 ديسمبر 2018، مر قطار القمم الخليجية بـمحطات مهمة على مدار 36 عاما، ورغم ما مرت به المنطقة من ظروف وتحديات؛ فقد استمرت دورية انعقاد القمم الخليجية طوال نحو 4 عقود.

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