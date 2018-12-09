شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف ترد على أصالة نصري في قضية الفستان الشفاف والان مع التفاصيل

اضطرت الممثلة المصرية، رانيا يوسف، للرد على سخرية المطربة السورية، أصالة نصري، من فستانها الشفاف، الذي ارتدته في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وكان سببا في تلقيها عاصفة من الهجوم والانتقادات.

وفي مداخلة هاتفية لها مع الإعلامي المصري، عمرو أديب، في برنامجه "الحكاية"، على فضائية "إم بي سي مصر"، أمس السبت، قالت رانيا يوسف: "علمت بما قالته ولكني لم أشاهد الفيديو بعد، وأنا أحبها جدا واحترمها وهي صديقتي وأعلم جيدا أنها لم تقصد الإساءة بقولها ذلك، ولكنها فقط كانت تمزح وليس أكثر من ذلك، وعن نفسي أخذت الأمر بنيه سليمة وهذه طبيعتي دائما في التعامل مع الآخرين".

وسخرت أصالة نصري من فستان رانيا يوسف، في حفلها الغنائي الذي أحيته في العاصمة المصرية القاهرة، أول أمس الجمعة، بإخبار الجمهور الحاضر بأن فستانها مكون من 6 بطانات.

وتوجهت أصالة للجمهور بالقول: "هل الفستان شفاف.. فستاني من 6 بطانات حتى لا يكون شفافا" وهو ما أثار موجة من السخرية بينهم.

يذكر أن رانيا يوسف كانت قد دافعت في برنامج "الحكاية"، من تقديم الإعلامي المصري عمرو أديب، الأسبوع الماضي، عن نفسها وعن الشكل الذي ظهرت به، وقالت إن سبب ظهور الفستان بهذا الشكل المثير للجدل أمام المصورين في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو بطانته.