شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: الصين تتصدر دول العالم في توظيف الذكاء الاصطناعي والان مع التفاصيل

أكدت نتائج دراسة بحثية أجرتها شركة UiPath الأمريكية للبرمجيات، ارتفاع معدلات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي حول العالم، وفقاً لمسح أجرته الشركة لـ30 ألف وظيفة في 15 دولة في الدول التي تستخدم تلك التقنية الحديثة.

ووفقا لنتائج الدراسة التى نشرها موقع analytics insight المتخصص في مجال التكنولوجيا، فقد تصدرت الصين والولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر توظيفاً للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى اليابان، بريطانيا، الهند، ألمانيا، فرنسا، كندا، أستراليا، وبولندا، وتعرض الصين 12 ألف وظيفة فيما توافرت 7 آلاف في أمريكا.

ولفتت الدراسة إلى أن 6 مدن صينية تتواجد في قائمة الـ10 مدن الأكثر توظيفاً للذكاء الاصطناعي، وجاءت مدينتا سوتشو وشانغهاي الصينيتين كأكبر مدن عرضاً للوظائف.

وتوفر سوتشو 3.300 وظيفة فيما تقدم شنغهاي 1600 وظيفة، فيما جاءت طوكيو اليابانية في المركز الثالث واحتلت العاصمة البريطانية لندن المركز الثامن أما مدينة نيويورك الأمريكية كانت التاسعة وبنجالور الهندية في ذيل القائمة.

وأوضحت الدراسة أن هناك العديد من المجالات التي تطلب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ منها هندسة البرامج وإدارة الإنتاج والمبيعات، وأكدت أن الذكاء الاصطناعي سيضيف 15.7 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030.