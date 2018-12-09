شكرا لقرائتكم خبر عن طواف: الحوثيون جماعة مسلحة لا أساس قانوني لها ومسنودة من إيران والان مع التفاصيل

قال السفير السابق عبدالوهاب طواف نقدّر ونثمِّن جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في محاولاتهم المستمرة لإيجاد حل شامل لمأساة اليمن؛ وحتى تثمر تلك الجهود ويُكتب لها النجاح لا بد من التركيز والحرص على اختيار أفضل المدخلات لضمان حصولنا على أفضل المخرجات؛ والتي ممكن البناء عليها، لإيجاد سلام دائم وشامل ومستدام.

وأضاف:" فالواجب على السيد غريفيث أن يستند إلى المرجعيات الثلاث كأساس حلٍّ؛ والعمل على إيجاد حل شامل للصراع؛ وعدم تجزئة الحلول في اليمن، وعدم التفكير بتحويل دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإغاثية العاملة في اليمن إلى مؤسسات وأجهزة بديلة لمؤسسات الجمهورية اليمنية؛ فالتفكير بإسناد إدارة ميناء الحديدة إلى جهة غير الجهات الحكومية اليمنية سيقوّض كل جهود المبعوث والمجتمع الدولي لأسباب كثيرة».

وذكر طواف أن البحث عن كيفية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 هو أساس ومدخل عمل الأمم المتحدة في اليمن؛ والذهاب بعيداً عن هذا الدور سيُقرأ من قبل الكثير على أنه محاولة لإدارة وتطويل الحرب واستثمار إفرازاتها.

هناك نقاط مهمة يجب أن تكون ماثلة أمام السيد غريفيث والدول الراعية للسلام في اليمن، وهي أن جماعة الحوثي جماعة مسلحة لا أساس قانوني لها، ولا غطاء شعبي مُنح لها، وهي مسنودة من إيران كبديل للحكومة الوطنية اليمنية؛ وكنتوء مؤذٍ للمملكة العربية السعودية. كما أن جميع الأحزاب السياسية اليمنية ومنظمات المجتمع المدني هم في كفة وجماعة الحوثي في أخرى، وحتى إن وُجدت تباينات بين الأحزاب السياسية اليمنية ونخبها فهم مجمعون على كارثية مشروع وسلاح وممارسات وعقيدة جماعة الحوثي».