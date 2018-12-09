شكرا لقرائتكم خبر عن بوجاتي: الصالون الداخلي لسيارة Veyron بـ150 ألف دولار والان مع التفاصيل

بتكلفة تكفي لشراء سيارة كاملة من فئة متوسطة، كشفت شركة بوجاتي Bugatti عن سعر قطع غيار الصالون الداخلي الخاص بموديلها الفاره Veyron.

ووفقا لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، أعلنت الشركة الفرنسية المصنعة للسيارات في لقطات حديثة عن توفر قطع غيار محدثة للمقاعد الخاصة بموديل Veyron، وعدد من أجزاء كابينة القيادة الأمامية.









وقال الموقع الأمريكي إن هذه القطع متوفرة بمراكز بيع بوجاتي Bugatti المعتمدة بمختلف دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بسعر يصل لـ 150 ألف دولار.

وكانت الصور التي نشرها موقع "موتور وان" نقلا عن أحد مراكز بيع ماركة بوجاتي Bugatti بمدينة ميامي الساحلية بالولايات المتحدة الأمريكية.





يذكر أن موديل Veyron من بوجاتي Bugatti في نسخته لعام 2015 يباع حاليا بالأسواق بسعر يبدأ من 1.3 مليون دولار.