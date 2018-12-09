شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع المليشيا في رازح والان مع التفاصيل

قصفت القوات السعودية، اليوم الأحد، 09 كانون الأول، 2018 مواقع للمتمردين الحوثيين في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف، لافتا إلى أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت تسمع حتى لحظة كتابة الخبر.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.