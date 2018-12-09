شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات»: لا تجديد لهويات أبناء المقيمين بعد سن الـ25 والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قالت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، إن «التعليمات لا تسمح بتجديد إقامات أبناء المقيمين من الذكور والإناث بعد سن 25 عاماً، وذلك وفق شروط محددة».

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الجوازات، المقدم بدر القريني، أنه «يشترط لتجديد الإقامة للأبناء ألا تتجاوز أعمارهم الـ25 عاماً»، مضيفاً أنه «يجب على المقيم لتجديد إقامات أبنائه إثبات عدم زواج البنات، وإثبات التحاق الأبناء بالمدارس والجامعات السعودية»، وفقاً لصحيفة “عكاظ”.