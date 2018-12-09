شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وعدد من الإصابات في تصادم باص طالبات في الطائف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وقع حادث تصادم مروع، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، لباص يقل عدداً من طالبات الجامعة في منطقة عشيرة، أثناء توجههن إلى مدينة الطائف.

وأدى الحادث، بحسب المعلومات الأولية، إلى وقوع إصابات متفاوتة في صفوف الطالبات، فضلاً عن إصابة سائقهن، ووفاة في الطرف الآخر بالحادث.