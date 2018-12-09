احتجاجات "السترات الصفراء" في باريس.. لحظة بلحظة

ترصد "العين الإخبارية" بتوقيت جرينتش (ت.غ) تطورات احتجاجات "السترات الصفراء" التي تشهدها العاصمة الفرنسية باريس، مع خروج موجة جديدة من المظاهرات التي بدأت في العاصمة الفرنسية باريس في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.

6:45 مساء: رئيس الوزراء الفرنسي يدعو"السترات الصفراء" إلى الحوار

6:32 مساء: وزير الداخلية الفرنسي يعلن استمرار وجود الشرطة بأماكن الاحتجاجات حتى الأحد

6:30 مساء: الداخلية الفرنسية تعلن أن احتجاجات "السترات الصفراء" باتت تحت السيطرة

4:50 مساء: وسائل إعلام فرنسية تعلن ارتفاع عدد المصابين في باريس إلى 55 شخصا على الأقل، من بينهم 3 من الشرطة



3:45 مساء: وسائل إعلام فرنسية تعلن اعتقال أكثر من ألف شخص بأنحاء البلاد

3:15 مساء: الحكومة الفرنسية تعلن إصابة 30 شخصا بينهم 3 من قوات مكافحة الشغب

12:25 مساء: الداخلية الفرنسية تعلن مشاركة 31 ألفا في مظاهرات "السترات الصفراء"



12:20 مساء: الداخلية الفرنسية تعلن اعتقال 700 من متظاهري "السترات الصفراء"



12:15مساء: حالات إغماء بين المحتجين بسبب قنابل الغاز



12:10 مساء: المحتجون يضرمون النيران في شوارع باريس



12:00 مساء: الشرطة تستخدم مدافع المياه لتفريق المحتجين



11:40 صباحا: الشرطة تفرق متظاهري "السترات الصفراء" بمحيط قوس النصر



11:25 صباحا: نشر المزيد من مدرعات الشرطة وأفراد الأمن بمحيط القصر الرئاسي



11:20 صباحا: اشتباكات بالأيدي وضرب وسحل للمتظاهرين على يد الشرطة



11:10 صباحا: ارتفاع حصيلة المعتقلين من السترات الصفراء إلى 572 شخصا



11:05 صباحا: الشرطة تكثف من استخدام الغاز المسيل للدموع



11:00 صباحا: المحتجون يرشقون الشرطة بالحجارة



10:50 صباحا: المتظاهرون يقطعون شارع الجيش الكبير بباريس



10:40 صباحا: إصابة 10 من متظاهري "السترات الصفراء"



10:32 صباحا: مدرعات الشرطة تنتشر لأول مرة بمنطقة قوس النصر بوسط باريس10:30 صباحا: مدرعات الشرطة تتأهب قرب تجمعات "السترات الصفراء"

10:20 صباحا: الشرطة تغلق المناطق المحيطة بالقصر الرئاسي



10:15 صباحا: شلل في جميع وسائل النقل بباريس



10:10 صباحا: المتظاهرون يرفعون لافتات الرحيل لماكرون

10:00 صباحا: ارتفاع عدد الموقوفين إلى 481 شخصا

9:50 صباحا: صدامات وإطلاق غاز مسيل للدموع وسط باريس

9:40 صباحا: إغلاق 36 محطة مترو أنفاق في فرنسا

9:00 صباحا: اعتقال 278 شخصا في باريس

8:00 صباحا: عمليات تفتيش للمتظاهرين في شوارع باريس

























































































