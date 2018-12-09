الصين تطلق أول مسبار لاستكشاف الجانب المعتم من القمر

أطلقت الصين، السبت، أول مسبار على الإطلاق للهبوط على الجانب المعتم من القمر، في خطوة تعد علامة بارزة على طريق برنامجها الفضائي الطموح.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أنه من المتوقع أن يهبط المسبار "تشانغ اه-4" الذي انطلق بصاروخ من طراز "لونغ مارش 3 بي" من قاعدة تشيشانغ جنوب غربي الصين، بشكل سلس لأول مرة على الجانب البعيد من القمر.

ونقلت "شينخوا" عن إدارة الفضاء الوطنية الصينية قولها إن مهام المسبار تشمل المراقبة الفلكية اللاسلكية ذات التردد المنخفض، ومسح التضاريس والسطح، وكشف التركيب المعدني وقياس الإشعاع النيوتروني، والذرات المحايدة من أجل دراسة البيئة على الجانب البعيد من القمر.

والقمر مقيد بالأرض وفقا لحركة المد والجزر، ويدور بالمعدل نفسه الذي يدور به حول كوكبنا، لذا لا يمكن رؤية الجانب البعيد مطلقاً من الأرض.

ويُمثل تطوير برنامج الفضاء الصيني أولوية للزعماء الصينيين، ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى أن تؤسس الصين نفسها كقوة في مجال الفضاء.

وتسعى الصين إلى اللحاق بروسيا والولايات المتحدة لتصبح قوة كبرى في الفضاء بحلول عام 2030، وتعتزم تدشين بناء محطة فضاء مأهولة خاصة بها العام المقبل.