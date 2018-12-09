رفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في "الوطني الاتحادي" إلى 50%

بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، تم رفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% من الدورة المقبلة، في خطوة ترسخ توجهات دولة الإمارات المستقبلية، وتحقق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، وتؤكد دورها الريادي والمؤثر في جميع القطاعات الحيوية في دولة الإمارات.

المرأة الإماراتية.. ريادة عالمية تعكس رؤى القيادة



وتأتي توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بمضاعفة النسبة الحالية للتمثيل النسائي في المجلس الوطني الاتحادي وهي 22.5%، لتصل إلى 50% من الدورة المقبلة؛ لتضع دولة الإمارات في المراكز المتقدمة على مستوى العالم، من حيث تمثيل المرأة في البرلمان، وبذلك تحقق المرأة الإماراتية في زمن قياسي ما حققته مثيلاتها في العالم عبر عقود طويلة.

