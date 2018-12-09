الان تتابع سمكة قرش تهاجم راكب أمواج باستراليا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيدني - الخليج 365:

أصيب راكب أمواج استرالي بجروح خطيرة، جراء مهاجمته من قبل سمكة قرش عملاقة، صباح اليوم، قبالة شاطئ على الساحل الشرقي لأستراليا.

وقالت الشرطة الاسترالية إن راكب أمواج، يبلغ من العمر 36 عاما، نقل إلى مستشفى في حالة خطيرة، بعد أن “عضته” سمكة قرش في ساقه، في نامبوكا هيدز، على بعد 400 كيلومتر شمالي سيدني.

وأوضحت الشرطة أنه خضع للعلاج من قبل عناصر الإسعاف، بعد أن تمكن الرجل من الوصول إلى الشاطئ حيث رآه أحد المارة واتصل بخدمات الطوارئ، قبل أن يتم نقله بمروحية إلى مستشفى نيوكاسل حيث وصفت حالته بالخطيرة ولكنها مستقرة.