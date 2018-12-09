كوريا الجنوبية تشجع سكانها على الإنجاب بإجراءات تحفيزية

أعلنت كوريا الجنوبية مجموعة إجراءات جديدة لتحفيز سكانها على الإنجاب، سعياً لرفع معدل الخصوبة فيها، والذي يعد من الأدنى في العالم حاليا، وينذر بتناقص عدد السكان، حيث صارت البلاد التي يبلغ عدد سكانها 51 مليون نسمة مهددة بأن يبدأ شعبها بالانحسار اعتبارا من عام 2028.

وانخفض معدل الإنجاب في كوريا الجنوبية إلى 0,95 طفل لكل امرأة، وهو أدنى بكثير من المعدل اللازم لتجدد الأجيال وهو 2,1، وتفسر هذه الظاهرة بأسباب عدة، منها ارتفاع تكاليف التعليم التي تثني الأزواج عن الإنجاب، وطول ساعات العمل، وعدم وجود بنى تحتية كافية لحضانة الطفل إن كانت أمه تعمل.

وأنفقت الحكومة 139 مليار وون "107 مليارات يورو" منذ عام 2005، في سبيل تغيير هذا الواقع، لكن جهدها راح سدى، إلا أنها أعلنت أنها ستوسع نطاق المساعدات العائلية لتطال صفوف العائلات الميسورة، بعدما كانت مستبعدة من هذه المساعدات من قبل، كما أعلنت إنشاء عدد من الحضانات تكفي لاستقبال 40% من الأطفال.

وسيكون بمقدور من لديهم أبناء دون سن الـ8 أن يكون دوامهم أقصر بساعة من غيرهم، وسترفع العطلة القانونية للوالد من 3 أيام إلى 10، اعتبارا من عام 2019.

وقالت نائبة الرئيس المكلفة بهذا الشأن كيم شان "هذه الإجراءات هدفها أن نقول لمن هم بين الـ20 والـ40 إن حياتهم لن تتدهور إن تزوجوا وأنجبوا".