دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هواوي تدعم هاتف Huawei Mate 20 Pro بميزات مُذهلة

طرحت شركة هواوي عملاق الهواتف الذكية الصيني، مؤخرًا هاتفها الجديد Huawei Mate 20 Pro هواوي ميت 20 برو، في الأسواق، عقب إطلاقه في حفل كبير بالعاصمة الإنجليزية لندن، حيث وفرت للهاتف تصميمًا مميزًا يعتبر الأفضل بالمقارنة مع الإصدار السابق، وميزته بالعديد من الميزات القوية.

© alqiyady هواوي تدعم هاتف Huawei Mate 20 Pro بميزات مُذهلة

ويجمع الهاتف الجديد العديد من الميزات، وأبرزها مستشعر البصمات وبصمة الوجه، إضافة إلى دعمه بثلاث كاميرات خلفية، وشاشة OLED بقياس 6.4 بوصة، تصميم الهاتف يأتي كاملًا من الزجاج، مع إطار معدني وحواف منحنية من جميع الأطراف، لتسهيل التحكم في الهاتف بيد واحدة، فيما يأتي بمجموعة ألوان مميزة أبرزها زمرد الأخضر الجديد واللون الأزرق القاتم ولون الشفق المتدرج واللون الأسود.

© alqiyady هواوي تدعم هاتف Huawei Mate 20 Pro بميزات مُذهلة

ودعمت هواوي هاتفها الجديد بخاصية أطلقت عليها اسم The Hyper Optical، والتى تجعل الجهة الخلفية للهاتف تبدو مدمجا بها خيوط كخيوط النسيج، وذلك لتحسين مقاومة آثار بصمات الأصابع والإمساك بالهاتف بسهولة.

© alqiyady هواوي تدعم هاتف Huawei Mate 20 Pro بميزات مُذهلة

ويأتي هاتف Huawei Mate 20 Pro هواوي ميت 20 برو ، بدون أي أزرار على الجهة الأمامية للهاتف التي تشغل الشاشة معظمها، بالإضافة إلى وجود نوتش مدمج بها الكاميرا الأمامية للهاتف والسماعة، بالإضافة إلى دعم الهاتف بإمكانية تقسيم الصور إلى أقسام والتعامل مع كل قسم بالطريقة الأنسب، وتتيح تطبيق فلاتر سينمائية على الصور، وزودته بكاميرا للسيلفي دقتها 24 ميجابكسل. © alqiyady هواوي تدعم هاتف Huawei Mate 20 Pro بميزات مُذهلة

ودعمت الشركة الهاتف بمعالج Kirin 980 ثماني النواة، ويعتبر أول مُعالج من نوعه مصنع بتقنية 7 نانومتر من TSMC، والذى يوفر أداءً عاليًا بنسبة 75 % بالمقارنة مع معالج Kirin 970 في هواوي ميت 10 برو وهواوي بي 20 برو، ويأتي بذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 6 أو 8 جيجابايت، مع مساحة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، مع دعم زيادة المساحة التخزينية من خلال بطاقات الذاكرة الخارجية الجديدة بحجم نانو بدلا من microSD.

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ويحمل هواوي ميت 20 برو Huawei Mate 20 Pro بطارية قدرتها 4200 ميللي أمبير/ساعة، وذلك مع دعم الشحن اللاسلكي، بالإضافة إلى دعم الشحن السريع سلكيا ولاسلكيا، والتي توفر شحن الهاتف حتى 70 في المئة خلال 30 دقيقة فقط . المزيد:

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