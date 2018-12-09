شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون الأقصى بقيادة وزير فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد الوزير بحكومة الاحتلال الإسرائيلى أورى أرئيل، صباح اليوم الأحد، اقتحاما جديدا للمسجد الأقصى المبارك على رأس مجموعة من غلاة المستوطنين المتطرفين ، وبحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

وذكرت مصادر مقدسية أن مجموعة من المستوطنين عاودت اقتحاماتها للمسجد المبارك صباح اليوم من باب المغاربة وسط دعوات متجددة لما تسمى بـ"منظمات الهيكل" المزعوم لأنصارها وجمهور المستوطنين بتكثيف اقتحامات المسجد الأقصى اليوم ويوم غد الاثنين، وهما ما تبقى من أيام ما يسمى عيد الأنوار أو "الحانوكاة" العبري.

ويعاني المسجد اﻷقصى خطر التقسيم الزماني والمكاني وهو ما يسعى إليه الاحتلال عبر الاقتحامات المستمرة كما حدث في المسجد الإبراهيمي في الخليل جنوب الضفة الغربية.

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