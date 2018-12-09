شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمريكى: نعارض بشدة وقف دعم التحالف بقيادة السعودية فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تعارض بشدة وقف دعم التحالف بقيادة السعودية فى اليمن. وأدلى تيموثى ليندركينج نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشؤون الخليج بالتصريحات خلال مؤتمر فى أبوظبى.

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