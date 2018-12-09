شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: يمن المستقبل يجب ألا يشمل أى تهديد للسعودية والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد إن الولايات المتحدة ترى أن اليمن بعد الحرب الأهلية يجب ألا ينطوى على أى تهديد مدعوم من إيران للسعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأضاف تيموثى ليندركينج نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج خلال مؤتمر فى أبوظبى أن الولايات المتحدة تشجع الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثى المتحالفة مع إيران على التواصل الكامل فى محادثات السلام الجارية حاليا فى السويد.