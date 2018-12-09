شهاب محمد - الخرطوم - وزير الداخلية الفرنسي: عدد المحتجين المعتقلين في باريس قياسي

الخليج 365:

أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير اليوم السبت، أن عدد المحتجين الذين اعتقلوا في باريس أصبح رقما قياسيا وتجاوز الـ 1550 متظاهرا.

وقال الوزير الفرنسي خلال حديثة مع قوات مكافحة الشغب:” لم تعتقل القوات الأمنية في باريس قط هذا الكم من المواطنين”.

وأشار الوزير إلى أن الشرطة تمكنت بمساعدة قوات الدرك مدعومة بعربات مدرعة (التي لم تستخدم في العاصمة الفرنسية منذ فترة طويلة)، من التعامل بنجاح مع المحتجين.

وأوضح أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أعطى تعليمات قبل أسبوع بتغيير الاستراتيجية والتكتيكات من أجل احتواء الاحتجاجات، وذلك بعدما أسفرت مظاهرات “السترات الصفراء” في 1 ديسمبر عن وقوع عدد كبير من الإصابات وفوضى عارمة في الشانزليزيه.

واعترف وزير الداخلية الفرنسي أن السبت 8 ديسمبر ” كان يوما صعبا ومرهقا ، ووقعت العديد من الأحداث الاحتجاجية في باريس وبقية المحافظات”، وقال ” لكن أعمال العنف كانت أقل مما توقعنا وكذلك الضحايا”.

المصدر: rt