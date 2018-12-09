وأكد الإعلام الحربي المركزي صحة الصور المنشورة بعد أن قام بنشرها على موقعه الرسمي. وفي التفاصيل أفاد الموقع أن جنود من الجيش الإسرائيلي قاموا بزرع معدات تجسس قرب الخط الأزرق بين الحدود اللبنانية والإسرائيلية. وقام الإعلام التابع لـ"حزب الله" بتصوير عملية زرع المعدات من قبل القوات الإسرائيلية من جهات مختلفة. وانتشرت فيما بعد صور أخرى وثقت جنود إسرائيليون تم تصويرهم من الخلف، واعتبر البعض أن الحزب استطاع تصوير تحركات الإسرائيليين من داخل الأراضي الإسرائيلية.

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور... حزب الله خلف خطوط الجيش الإسرائيلي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .